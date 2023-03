Mancato accordo META-SIAE, audizione alla Camera: le posizioni

(Teleborsa) - "Seci dice di sederci di nuovo al tavolo, noi ci sediamo., lo ha dettopresidente della SIAE (Società italiana degli autori ed editori), davanti alle commissioni riunite Cultura e Trasporti della Camera,sul mancato accordo trahe auspica che questo sia "e, come sempre, si impegna a continuare a lavorare ogni giorno per trovare"In relazioneper il rinnovo della licenza da parte di Meta, la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) esprime innanzitutto il proprio sincero apprezzamento alle Commissioni Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Cultura, Scienza e Istruzione per averla invitata a partecipare ad un'audizione finalizzata all’adozione da parte del Governo di tutte le iniziative affinchè sia assicurataIn tal senso SIAE ribadisce che da parte di META "per superare l’asimmetria informativa che ha causato lo stallo della trattativa e soprattutto il parziale oscuramento dellada parte di META sulle piattaforme Facebook e Instagram conNel corso dell'audizione, è arrivata anche lanell'intervento di, Responsabile degli Affari Istituzionali di: "La licenza è scaduta il 15 dicembre 2022, e già dallo scorso agosto abbiamo preso contatti per rinnovare l’accordo. La trattativa si è interrotta per la natura dell’importo chiesto da SIAE, che inizialmente è stata di 4 volte superiore all’importo concordato fino al 2022 senza che venisse fornita alcuna motivazione mentre i diritti di licenza erano sostanzialmente di gli stessi. Abbiamo fatto il possibile per mantenere viva la negoziazione, presentato un’offerta significativamente più alta della royalty concordata con SIAE fino a dicembre 2022.Non siamo disposti a chiudereL’assenza della musica - prosegue Mazzetti -di accettare una proroga dell’accordo precedente per continuare le negoziazioni. Non potevamo tollerare l’utilizzo del repertorio SIAE senza una licenza in essere, quindi senza il consenso e la remunerazione degli autori. Abbiamo disabilitato le musiche del repertorio SIAE proprio per tutelare i diritti degli artisti in tutta Italia".Nei giorni scorsi aveva deciso di non rinnovare l'accordo di licenza con SIAE il che ha comportato la rimozione dei brani del repertorio SIAE dai suoi media. L 'annuncio era arrivato da un portavoce del colosso dei social media Usa. "Purtroppo non siamo riusciti a rinnovare il nostro accordo di licenza con SIAE. La tutela dei diritti d'autore di compositori e artisti è per noi una priorità assoluta e per questo motivo avvieremo la procedura per rimuovere i brani del repertorio SIAE all'interno della nostra libreria musicale" aveva spiegato nell'occasione.La decisione interessa, in particolare, i reels di Facebook e Instagram, i feed di Instagram e le stories di Facebook e Instagram.