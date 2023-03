Migliorano indicatori climatici sugli investimenti: il report Bankitalia

(Teleborsa) -gli indicatori climatici degli investimenti in azioni e obbligazioni societarie dellaisultano in miglioramento.Lo riporta ili stilato dalla stessa istituzione - giunto alla sua seconda edizione e che descrive la struttura di governo, la strategia e il processo con cui la Bankitaliae climatici nell'investimento dei propri portafogli non di politica monetaria - dal quale emerge che l'intensità carbonica media ponderata degli investimenti azionari in euro è diminuita del 36 per cento rispetto al 2020 ed è inferiore del 32 per cento rispetto all'indice di mercato preso come riferimento. Risultati analoghi sono stati raggiunti anche per le obbligazioni societarie (rispettivamente, -16 e -18 per cento)Il rapporto analizza il portafoglio finanziario in euro; il portafoglio delle riserve valutarie e il Fondo pensione complementare dei dipendenti della Banca d'Italia. Alla fine del 2022 questi portafogli valevano complessivamente 169 miliardi di euro. E' redatto secondo le raccomandazioni della Task force on climate-related financial disclosures (Tcfd) e la Guida del Network for Greening the Financial System (Ngfs). Secondo quanto riporta un comunicato, il Rapporto, coerentemente all'impegno assunto dall'Eurosistema per la diffusione periodica di informazioni relative ai rischi climatici per portafogli non di politica monetaria, e' pubblicato in concomitanza con documenti analoghi della Bce e delle altre banche centrali dell'Eurosistema , con i quali condivide un modello comune di rendicontazione. Risponde inoltre all'impegno preso con la Carta degli investimenti sostenibili, di comunicare periodicamente i risultati delle strategie di investimento sostenibile per i portafogli non di politica monetaria e di contribuire alla promozione della cultura della sostenibilita' nel sistema finanziario e tra i cittadini.I miglioramenti, prosegue il comunicato, riflettono in parte analoghi andamenti nell'indice di riferimento. Questi ultimi sono legati tra l'altro ai progressi delle imprese nei percorsi di, testimoniati dalla crescita delle aziende con impegni e obiettivi climatici validati, salite in termini di peso dal 43 per cento dell'indice del 2020 al 70 del 2022. Nel 2022 il peso delle obbligazioni verdi tra gli investimenti in titoli di Stato e degli organismi sovranazionali