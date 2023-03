Erfo, utile netto in calo a 0,72 milioni nel 2022

Laboratorio Farmaceutico Erfo

(Teleborsa) -, società operante nel settore nutraceutico e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon ipro-forma pari a 6,04 milioni di euro (+17% rispetto al 2021). L', al netto dei costi di startup della Medical Division e della campagna pubblicitaria condotta sulle principali reti televisive nazionali (totale delle due voci 0,17 milioni di euro), è pari a 1,80 milioni di euro, con una marginalità pari al 36% sul valore della produzione (-2% rispetto al 2021). L'è pari a 0,72 milioni di euro, in riduzione del 36% rispetto allo scorso anno. L'sarebbe pari a 0,83 milioni di euro (-25%)."I risultati dimostrano una costante capacità di generare cassa, anche in un periodo di forte instabilità - ha commentato l'- Abbiamo mantenutodedicate all'operazione di IPO ed alla complessa M&A internazionale su BodySano. Abbiamo rafforzato la struttura manageriale a beneficio dell'espansione in Europa e dello sviluppo dei centri Diètnatural in Italia"."Il, consolidando la Medical Division, che oltrepassa i confini siciliani ed approda nelle farmacie del sud Italia grazie alla stipula di nuovi accordi di distribuzione - ha aggiunto - Continuano, inoltre, gli investimenti in ricerca e sviluppo, grazie alla presentazione di una nuova proposta progettuale (progetto PLANTS) a valere sugli Accordi per l'innovazione promossi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy in partenariato con un ampio ventaglio di enti pubblici e privati con un consolidato profilo scientifico, con l’obiettivo di ampliare il nostro portafoglio prodotti inserendo formulazioni innovative per il contrasto di osteopenia e sarcopenia".