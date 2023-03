Rosetti Marino torna in utile nel 2022 dopo due esercizi negativi

Rosetti Marino

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella cantieristica navale e negli impianti per l'energia, èdopo i pesanti risultati negativi dei due anni precedenti.Ilè stato di 316,5 milioni di euro, praticamente raddoppiato rispetto a quello realizzato nell'esercizio precedente (161,2 milioni di euro nel 2021). L'incremento del 96% è riconducibile quasi integralmente al settore, che ha realizzato un prodotto interno lordo di 291 milioni di euro (139 milioni nel 2021), mentre il settoreha contribuito all'attività produttiva con 25 milioni di euro, in leggera crescita rispetto all'anno precedente (22 milioni nel 2021).L'consolidato è stato di 30,2 milioni di euro (-56,6 milioni l'anno precedente) e ilconsolidato di 4,6 milioni di euro (-54,7 milioni l'anno precedente).Ilammonta a 382 milioni di euro (544 milioni di euro al 31 dicembre 2021) e la società sottolinea che "non riflette il particolare momentum positivo che il gruppo Rosetti Marino sta vivendo in attesa della assegnazione di importanti contratti la cui acquisizione è attesa a brevissimo". Esso è così suddiviso: 373 milioni di euro nel settore(506 milioni al 31 dicembre 2021) e 9 milioni di euro nel settore(38 milioni al 31 dicembre 2021).Laconsolidata a breve, comprensiva delle attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni, al 31.12.2022 è positiva per 35,4 milioni di euro, rispetto a 63,8 milioni di euro al 30.06.2022.