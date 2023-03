Seduta moderatamente positiva a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,43% a 32.859 punti; sulla stessa linea, l'procede a piccoli passi, avanzando a 4.051 punti. Buona la prestazione del(+0,91%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,59%).Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto nel quarto trimestre del 2022 del 2,6% su base annua. La crescita dell’economia degli Stati Uniti è stata così rivista al ribasso dal +2,7% inizialmente reso noto a +2,6%. Sempre oggi è stato annunciato che negli Stati Uniti il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 25 marzo, è aumentato a 198.000 contro attese per un dato a 195.000. Dal dato relativo al PIL è emerso inoltre che il dato PCE sull'inflazione è aumentato nel quarto trimestre del 2022 del 3,7%, in linea con la seconda lettura. Nel terzo trimestre aveva registrato un +4,8%; nel secondo trimestre un +7,3%.Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,14%),(+0,90%) e(+0,64%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,81%),(+1,48%),(+1,41%) e(+1,27%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -0,72%.(+7,82%),(+4,91%),(+3,42%) e(+3,03%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,15%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,04%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,96%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,91%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,6%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 1,8%)15:45: PMI Chicago (atteso 43,4 punti; preced. 43,6 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63,2 punti; preced. 67 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 47,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 47,7 punti)16:00: Ordini industria, mensile (preced. -1,6%).