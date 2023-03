Tonica Tokyo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta al rialzo insieme alle altre piazze asiatiche, seguendo la scia positiva disegnata da Wal Street.Il prodotto interno lordo degli Stati Uniti è cresciuto nel quarto trimestre del 2022 del 2,6% su base annua. La crescita dell’economia degli Stati Uniti è stata così rivista al ribasso dal +2,7% inizialmente reso noto a +2,6%. Sempre oggi è stato annunciato che negli Stati Uniti il numero dei lavoratori che per la prima volta hanno richiesto i sussidi di disoccupazione, nella settimana terminata il 25 marzo, è aumentato a 198.000 contro attese per un dato a 195.000. Dal dato relativo al PIL è emerso inoltre che il dato PCE sull'inflazione è aumentato nel quarto trimestre del 2022 del 3,7%, in linea con la seconda lettura. Nel terzo trimestre aveva registrato un +4,8%; nel secondo trimestre un +7,3%.con un guadagno frazionale suldello 0,85%; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 11.703 punti.In moderato rialzo(+0,57%); con analoga direzione, in denaro(+0,92%).In rialzo(+0,99%); come pure, sale(+0,83%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,15%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,32%, mentre il rendimento deltratta 2,86%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,8%; preced. 5%)01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,4%; preced. 2,4%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. -5,3%)01:30: PMI manifatturiero (preced. 47,7 punti)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 3 punti; preced. 7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (preced. 51,6 punti)02:45: PMI servizi Caixin (preced. 55 punti).