Unicredit: Padoan, concentrati su piano e ottimisti sul 2023

Unicredit

(Teleborsa) - "e non perderemo il focus. Non ci faremo distrarre dal contesto esogeno e dalle speculazioni del mercato". Così ilall'assemblea degli azionisti chiamata ad approvare l'ultimo bilancio, l'esecuzione del riacquisto di azioni proprie per il 2022 e la nuova politica di remunerazione."È un momento unico per lavorare nella nostra Banca, e sono orgoglioso del fatto che,e spingere le nostre ambizioni ancora più in là. È così che riusciremo ad avere successo e, soprattutto, è così che metteremo i nostri stakeholder nelle condizioni di raggiungerlo".Nell'ultimo anno - aggiunge - grazie al nostro piano strategico, "abbiamo raggiunto". Proprio questa settimana - ricorda Il presidente dell'istituto di credito di Piazza Gae Aulenti - la Banca Centrale Europea (BCE) ha approvato il riacquisto delle nostre azioni. "Questo è un ulteriore segnale della buona governance di questa Banca, specialmente in un momento critico e turbolento per il settore finanziario"., "ci siamo concentrati nel valorizzare il nostro potenziale interno", puntando sulle nostre risorse. "Abbiamo ridotto la complessità della struttura organizzativa", supportato al meglio i nostri stakeholder e rafforzato il modello di governance. E i risultati si vedono. "In un, grazie alla quale siamo riusciti ad affrontare queste sfide" e a garantire profitti sostenibili ai nostri azionisti - rileva Padoan ricordando - "e la direzione verso cui vogliamo andare è chiara". Il riacquisto delle nostre azioni dimostra la forza del nostro modello di business. Abbiamo ottenuto i migliori risultati del decennio e sette trimestri di crescita consecutivi. "Non stiamo solo migliorando le nostre metriche, ma stiamo rivedendo il modo in cui generiamo e distribuiamo gli utili, così da alimentare crescita e successo. Ma la nostra visione di UniCredit non si limita ai risultati finanziari".L'obiettivo che ci siamo posti con la trasformazione di UniCredit è esattamente questo: costruire una Banca in grado di creare valore per tutti i suoi stakeholder - spiega ancora Padoan - Oggi siamo un’organizzazione completamente diversa da quella che eravamo,finanziariamente, operativamente e culturalmente. "Essere una Banca migliore significa fornire gli strumenti per il progresso alle comunità in cui operiamo".In un periodo così turbolento - aggiunge - "la nostra organizzazione può dare l'esempio e incoraggiare anche gli altri player sul mercatoa impegnarsi nel generare valore per tutti, tenendo a mente l’impegno e la responsabilità che abbiamo nei confronti dei nostri stakeholder". Le banche possono e devono avere un ruolo chiave all'interno della società. Come Unicredit "vogliamo continuare a supportare lo sviluppo dell'Europa e a rafforzare il nostro mercato in Italia".