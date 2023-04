A8, Aspi: apre al traffico la nuova strada di collegamento tra Lainate e Rho

(Teleborsa) - È stata inaugurata oggi, alla presenza tra gli altri dell'assessore regionale alla Infrastrutture e Opere Pubbliche, del vice sindaco della Città Metropolitana di Milano, dei sindaci di Lainate e Rho,e dei rappresentanti di Autostrade per l'Italia tra cui il direttore Ingegneria e Realizzazione,la nuova via di collegamento tra la SP119, in corrispondenza dello svincolo di Lainate, e la SP101. Prende così forma l'infrastruttura di connessione fra la Strada Statale del Sempione, il nuovo svincolo autostradale della A8 in direzione Varese-Como e i comuni di Lainate, Rho e Arese. L'opera rientra tra le attività previste nell'ambito dele finalizzate al miglioramento della viabilità urbana e delle arterie di adduzione all'asset autostradale.La, lunga 1,7 km e dotata di una carreggiata con una corsia per ciascun senso di marcia, produrrà un significativo, consentendo inoltre, a valle della realizzazione di un ribaltamento dello svincolo di Lainate, l'immissione in autostrada A8 Milano-Laghi. Tra i benefici apportati dall'apertura al traffico della nuova strada anche unche potranno evitare la circolazione attraverso i centri urbani di Rho e Lainate, avendo a disposizione un nuovo percorso progettato in coerenza dei più recenti standard di sicurezza stradale e direttamente collegato al casello autostradale. Tutte caratteristiche che, oltre a migliorare l'esperienza di viaggio, contribuiranno a mitigare la qualità dell'aria e a ridurre l'impatto acustico con benefici sulla qualità di vita dei centri urbani.L'intervento, realizzato nel pieno rispetto del cronoprogramma, ha previsto anche lautili a garantire una maggiore fluidità dei transiti in corrispondenza di due snodi cruciali della viabilità provinciale: la prima comunicante con la SP101, nei pressi di Cascina Bruciata (Rho,) e la seconda a metà tracciato di collegamento con il territorio del comune di Lainate."Siamo contenti di essere arrivati alla conclusione di questa importante opera che dovrebbe aiutare a smaltire il traffico pesante – commenta–. Ora manca ancora una parte per completare il progetto, ovvero la pista ciclabile di collegamento tra Rho e Lainate: ci auguriamo che venga presto realizzata e ci impegniamo a lavorare in questa direzione"."Abbiamo voluto sottolineare l'importanza di questo momento anche pubblicamente – ha precisato– per ribadire quanto quest'opera sia indispensabile per le nostre comunità. Questa ‘variante di via Rho-Lainate' è stata pensata per scaricare il traffico pesante (e non) dalla congestionata direttrice di collegamento dei due Comuni, consentendo a chi arriva da Rho di raggiungere più facilmente gli ingressi autostradali in direzione Milano, Varese-Como. L'auspicio è che in breve tempo la viabilità locale ne tragga beneficio. Come da cronoprogramma di Società Autostrade attendiamo nei prossimi mesi il completamento delle opere per Lainate, primo tra tutte il sottopasso di corso Europa"."Siamo orgogliosi di consegnare al territorio questa nuova infrastruttura che migliorerà i collegamenti tra i centri cittadini e la qualità della vita delle comunità locali – ha dichiarato–. Una nuova conferma dell'importanza del dialogo con le istituzioni territoriali che ci ha consentito ancora una volta di rendere operativa una infrastruttura progettata coniugando le necessità di questo territorio con le competenze ingegneristiche e realizzative del Gruppo Aspi. Voglio a questo proposito ringraziare tutti i tecnici e le maestranze che hanno lavorato con impegno e dedizione per rendere transitabile il nuovo collegamento, in sicurezza e in linea con i tempi annunciati".