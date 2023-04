ART, da oggi attiva piattaforma "Conciliaweb" per controversie tra operatori economici dei trasporti e utenti

(Teleborsa) - A partire da oggi è operativa, attraverso il sito internet dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti, la piattaformalo strumento telematico adottato daper la risoluzione non giurisdizionale delle(c.d. ADR - (Alternative Dispute Resolution) tra utenti e operatori economici dei servizi di trasporto.La«ConciliaWeb» consente di risolvere, tramite la conciliazione, le controversie tra utenti e operatori economici, permettendo un abbattimento dei tempi e dei costi dei contenziosi.La Disciplina delle procedure ADR adottata da ART prevede, infatti, che, prima di rivolgersi al giudice, occorrerà tentare la conciliazione dinanzi al “Servizio Conciliazioni” ART, oppure, in alternativa, alle Camere di Commercio aderenti alla, o ad altro organismo ADR ai sensi del Codice del consumo.Ladell’Autorità per la risoluzione non giurisdizionale delle controversie tra utenti e soggetti economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto, si estende anche ai servizi diferme restando, a legislazione vigente, le funzioni sanzionatori esercitate dall’. Per i settori del trasporto ferroviario, con autobus e marittimo, resta ferma la possibilità di presentare reclami di seconda istanza all’Autorità, ai fini dell’esercizio dei suoi poteri sanzionatori per le violazioni da parte dei vettori ai Regolamenti comunitari in materia di tutela dei diritti degli utenti.È in pieno svolgimento, infine, l’alla piattaforma «ConciliaWeb» da parte degli operatori economici del settore e delle associazioni deiTale processo contribuirà a rendere ancora più veloce ed efficace l’utilizzo di «ConciliaWeb» da parte degli utenti.