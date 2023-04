Attivo codeshare tra Emirates e United Airlines

United Airlines

(Teleborsa) - Emirates ehanno siglato un, che permette ai passeggeri in partenza da Dubai di volare nelle oltre 150 destinazioni interne agli Stati Uniti e in quelle dell’America centrale e meridionale raggiunte dal vettore americano attraverso gli hub di Chicago, Houston o San Francisco.Analogamente, dagli Stati Uniti è possibile connettersi, via Dubai, al network dei collegamenti Emirates verso Africa, Medio Oriente, Asia e India.