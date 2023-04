Borsa, i petroliferi in spolvero con il rally del greggio

Saipem

(Teleborsa) - Le Borse europee sono sostenute dagli, in scia al balzo del prezzo del greggio, dopo che l'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio e alleati (nota come OPEC+) ha annunciato inaspettatamente domenica che ridurrà la produzione di oltre 1 milione di barili al giorno fino alla fine del 2023. Ilha superato quota 79 dollari al barile, mentre ilsi attesta a 84 dollari al barile.I migliori titoli delsono(spinta anche da nuovi contratti ),ed, quelli delsono, in cima alc'èSpicca il volo, che si attesta a 1,455 Euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 1,481 e successiva a quota 1,543. Supporto a 1,419.Ottima la performance di, che si attesta a 13,65 Euro, con un. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,73 e successiva a 13,91. Supporto a 13,54.Si muove al rialzo, che si attesta a 13,39 Euro, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 13,5 e successiva a 13,79. Supporto a 13,22.