Borse europee in rialzo, bene petroliferi e banche

(Teleborsa) -. La Borsa di Milano è trainata dai titoli petroliferi (con il rally del greggio provocato dal taglio della produzione da parte dell'OPEC+ ) e dalle banche (nel giorno in cuiavviala prima tranche del piano di buyback).La giornata odierna segna anche ilsu Euronext Milan, dopo sette anni, di. Nel 2022 Olidata ha cambiato socio di maggioranza , trovando in Cristiano Rufini l'imprenditore che ha condotto la società all'operazione necessaria per la riammissione alle contrattazioni.Sul fronte macroeconomico, S&P Global ha comunicato chedi marzo è sceso a 47,3 punti (toccando un minimo di quattro mesi), rispetto ai 48,5 punti del mese precedente e ai 47,1 punti del consensus.Lieve calo dell', che scende a quota 1,084. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Giornata di forti guadagni per il(Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 5,84%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +176 punti base, con ilche si posiziona al 4,08%.poco mosso, che mostra un +0,12%,avanza dello 0,77%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,41%.Lieve aumento per la, che mostra sulun rialzo dello 0,57%, continuando la scia rialzista evidenziata da sei guadagni consecutivi, innescata lunedì scorso; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.474 punti. Leggermente positivo il(+0,43%); sulla parità il(+0,02%).di Milano, troviamo(+4,12%),(+3,89%),(+3,70%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,87%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,95%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,78%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,75%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,77%),(+2,38%),(+2,38%) e(+2,07%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,56%.Tentenna, che cede lo 0,79%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,57%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.