Eventi e scadenze: settimana del 3 aprile 2023

Domenica 02/04/2023

Lunedì 03/04/2023

Martedì 04/04/2023

Mercoledì 05/04/2023

Giovedì 06/04/2023

Venerdì 07/04/2023

(Teleborsa) -- 55a edizione del Salone internazionale dei vini e distillati a Verona, rivolta agli operatori del business sui mercati internazionali. La fiera coinvolge l'intera filiera vinicola globale ed è dedicata allo sviluppo delle relazioni tra produttori, buyer e stakeholder per condividere esperienze e competenze- Immatricolazioni di marzo a cura del Ministero dei Trasporti- Vertice OPEC Plus- Bilancio finanza pubblica della Francia- Ita-coin- Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, visita la 55esima edizione del Salone internazionale dei vini e distillati - Vinitaly10:30 -- Presentazione dello studio realizzato da Deloitte per Confindustria Nautica per fornire un inquadramento globale dell'industria nautica per la comunità finanziaria. L'evento si svolgerà presso Palazzo Mezzanotte a Milano11:00 -- Approfondire lo strumento dei dottorati innovativi, le modalità di adesione, le tempistiche, le procedure e le opportunità. Questi gli obiettivi del webinar promosso da Ministero dell'Università e della Ricerca, Conferenza dei Rettori delle Università italiane e Confindustria. Si svolge a12:00 -- La presentazione del rinnovo della partnership FIGC – TIM si svolge a Roma. Interverranno: Gabriele Gravina (Presidente FIGC), Pietro Labriola (AD di TIM), Roberto Mancini (Ct della Nazionale di Calcio) e Milena Bertolini (Ct della Nazionale Femminile di Calcio)12:00 -- La Conferenza stampa di presentazione del programma della 18^ edizione del Festival dell’Economia di Trento, dedicata al tema "Il futuro del futuro. Le sfide di un mondo nuovo" si svolge a Milano15:00 -- Gesap, società di gestione dell'aeroporto internazionale di Palermo "Falcone Borsellino", presenta le rotte e i dati di traffico aereo previsti nella stagione estiva. Alla conferenza stampa interverranno, tra gli altri, l'AD, il DG e il Presidente di Gesap16:00 -- Il ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti partecipa alla "Premiazione Attività agonistica Atleti delle Fiamme Gialle anno 22-23"17:30 -- Evento organizzato da Elettricità Futura, Utilitalia e Confindustria e ospitato dalla Luiss Business School. Parteciperanno le principali istituzioni comunitarie ed europee del settore. Tra gli interventi: il Ministro dell'Ambiente e i Presidenti di Utilitalia, Elettricità Futura, ARERA e del Gruppo Tecnico Energia di Confindustria- Borse di Shanghai e Shenzhen chiuse per festività- Regolamento medio-lungo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- Assemblea: Bilancio10:30 -- Appuntamento: Presentazione del Piano Industriale 2023-2025 - Saluti introduttivi di Giuseppe Maino, Presidente del Gruppo e a seguire, gli interventi di Mauro Pastore - Direttore Generale, Francesco Romito e Pietro Galbiati - Vicedirettori Generali- Durante l'evento, che si svolge a Roma, verranno trattati temi sulla digitalizzazione e innovazione nei processi di gestione e consegna end-to-end del bene farmaco. Ci saranno presentazioni di Business Case da parte delle aziende protagoniste nel settore della logistica e dell'industria del farmaco- Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti incontra Johannes Hahn, commissario europeo per la programmazione finanziaria ed il bilancio- Riunione di politica monetaria e annuncio tassi09:00 -- L'evento, organizzato da IR Top Consulting a Milano, offre agli investitori istituzionali italiani ed esteri e agli investitori retail l'opportunità di approfondire i risultati raggiunti e le strategie di crescita delle PMI di eccellenza quotate sul mercato Euronext Growth Milan10:00 -- La Banca Centrale Europea pubblica i risultati dell'indagine sulle aspettative dei consumatori10:00 -- Cerimonia di inaugurazione di "Pavia Capitale della Cultura d'impresa 2023", organizzata da Assolombarda. Partecipano, tra gli altri, Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia; Alessandro Spada, presidente di Assolombarda; Carlo Bonomi, presidente di Confindustria e Paolo Gentiloni10:00 -- L'evento, organizzato dalla Bocconi, Commissione Europea e OECD, si svolge a Milano. Partecipano, tra gli altri, Paolo Savona (Consob), Carmine Di Noia (OECD), Alessandra Perrazzelli (Banca d'Italia), Fabrizio Testa (Borsa Italiana), Mario Nava (Commissione europea), Laura Segni (Intesa Sanpaolo) e Andrea Vismara (Equita)11:00 -- Conferenza stampa di presentazione del Rapporto Annuale della Ristorazione curato da Fipe-Confcommercio. L'evento si terrà a Roma nella sede di Confcommercio11:30 -- L'incontro di presentazione delle attività della International Subsidiary Banks Division di Intesa Sanpaolo, si terrà a Milano presso la Sala Convegni Intesa Sanpaolo14:00 -- Indirizzo di saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, in occasione del convegno "Children and war" presso la Sala della Regina di Montecitorio14:00 -- Presso l'Aula del secondo piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è convocata per l'elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari16:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Ángel Fernández-Palacios Martinez- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- All'evento internazionale che si svolgerà al CNEL, organizzato in collaborazione con ASviS, si discuterà l'applicazione dell'International System Change Compass framework allo scenario economico e politico italiano. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e della politica ed esponenti della comunità scientifica- Il Forum dell'Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale dedicato alle imprese e giunto alla quinta edizione, si svolge a Milano. L'evento ha lo scopo di discutere con le aziende delle concrete opportunità e delle potenzialità offerte dall'Intelligenza Artificiale nell'ottimizzazione dei processi e molto altro- Incontro su "Geopolitica, geodemografia e il mondo di domani" - Fondazione CESIFIN09:30 -- L'evento “Merger & Acquisition Summit 2023. Le fusioni e le acquisizioni in Italia, i grandi investitori, le aree interessate e i protagonisti del settore” organizzato dal Sole 24 Ore in collaborazione con 4cLegal si svolgerà presso la sede di ASSOLOMBARDA a Milano. Tra gli altri, interverranno Aurelio De Laurentiis, Presidente Filmauro e Società Sportiva Calcio Napoli e Paolo Scaroni, Presidente Milan10:00 -- Il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, incontra l'Ambasciatore del Montenegro in Italia, Milena Šofranac Ljubojevic10:00 -- Presentazione della ricerca dell'Osservatorio Internet Of Things della School of Management del Politecnico di Milano. Verranno esposti i numeri del mercato IoT in Italia e all'estero, analizzate le novità tecnologiche più rilevanti e approfonditi i principali trend in atto e le innovazioni emergenti in ambito Industrial IoT10:00 -- Conto trimestrale AP, reddito e risparmio delle famiglie e profitti delle società - IV Trimestre 202211:00 -- L'appuntamento annuale dedicato al mondo del private debt, realizzato in collaborazione con Deloitte, sarà dedicato alla presentazione delle statistiche 2022 e ad un dibattito sui primi dieci anni del private debt italiano11:00 -- Cerimonia di inaugurazione del primo "Safety point" nell'area di servizio Casilina est - A1. Saranno presenti il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Lamberto Giannini, il Presidente di Autostrade per l'Italia Elisabetta Oliveri e l'AD di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi14:30 -- Come integrare la sostenibilità nelle strategie aziendali? Quali modelli di business possono abilitare la trasformazione sostenibile? L'economia circolare può essere il nuovo standard di crescita? Al summit si discuterà su tali interrogativi e ci sarà un confrontar con rappresentati del mondo industriale su come le strategie di sostenibilità impatteranno sempre più la trasformazione dei modelli di business e su come l'innovazione tecnologica sia un fattore abilitante per la trasformazione- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Comunicazione BOT- Assemblea: Bilancio- Risultati di periodo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022- Vertice trilaterale a Pechino, tra Ursula von der Leyen, Xi Jinping e Emmanuel Macron- Indagine sulle aspettative di inflazione e crescita- USA - Audizione al Congresso del ministro del Tesoro, Janet Yellen10:00 -- L'evento, che si svolge alla Confcommercio a Roma, sarà l'occasione per presentare gli strumenti ENEA dedicati all'efficienza energetica nelle PMI. Ci sarà una tavola rotonda nella quale interverranno le associazioni- Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- Assemblea: Bilancio- Bollettino Economico- Albania e Slovenia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito- Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'Italia- Serbia - S&P Global pubblica la revisione del merito di credito10:00 -- Indicatori demografici - Anno 2022- Borsa di Parigi chiusa per festività- Borsa di Milano chiusa per festività- Borsa di Londra chiusa per festività- Borsa di Hong Kong chiusa per festività- Borsa di Madrid chiusa per festività- Borsa di Mumbai chiusa per festività- Borsa di Sydney chiusa per festività- Borsa di New York chiusa per festività- Borsa di Toronto chiusa per festività- Borsa di Singapore chiusa per festività- Borsa di Jakarta chiusa per festività- Borsa di Francoforte chiusa per festività- CDA: Bilancio