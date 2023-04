Future USA anticipano partenza cauta Wall Street

(Teleborsa) - Contrastati i future sugli indici statunitensi anticipano una partenza cauta per la borsa di di Wall Street, in avvio di settimana.L'ottava prevede una serie di dati economici, tra cui il rapporto sull'occupazione di marzo, ma i mercati finanziari statunitensi saranno chiusi per il venerdì Santo che anticipa le festività pasquali.Il contratto sul Nasdaq cede lo 0,82% mentre quello sullo S&P500 arretra dello 0,16%. in frazionale rialzo, invece, si muove il contratto sul Dow Jones (+0,38%).