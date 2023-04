Gruppo BCC Iccrea, nuovo piano al 2025. Utile in crescita a 987 milioni

(Teleborsa) - Il, il maggiore gruppo bancario cooperativo italiano, ha presentato il, che rappresenta un aggiornamento e un'estensione delle previsioni del precedente piano 2022-2024 volto a incorporare sia il mutato contesto macroeconomico sia i risultati conseguiti nel 2022. Per quanto riguarda la redditività, il gruppo prevede unin crescita a un CAGR del 2,9% fino a 288 miliardi di euro, unal 62,5% nel 2025 (-6,2 pp rispetto al 2022), unal 6,9% (+0,5 pp) e unin crescita a un CAGR del 9,6% a 987 milioni di euro nel 2025.Entro il 2025 loè previsto in crescita di 5 miliardi di euro, sostenuto da livelli crescenti di nuove erogazioni per circa 50 miliardi di euro in 3 anni. La raccolta diretta cresce moderatamente (CAGR 1,2%), mentre l'indiretta mostra una crescita significativa (CAGR +8,6%) spinta dal risparmio gestito. Previstiper la crescita e la macchina operativa pari ad oltre 670 miliardi di euro in arco piano.Il piano prevede: 1. Profittabilità sostenibile e sostegno ai territori, con un aumento della marginalità ordinaria netta in linea con la natura cooperativa del Gruppo; 2. Presidio della qualità del credito, con il proseguimento del percorso di de-risking per consolidare i progressi raggiunti negli ultimi 3 anni; 3. Ulteriore rafforzamento della posizione di capitale e di liquidità, per continuare ad eccellere dal punto di vista patrimoniale e finanziario; 4. Digitale, per abilitare un nuovo concetto di prossimità 5. IT, con importanti investimenti e un nuovo modello di sourcing IT per affrontare le sfide del mercato."I risultati che abbiamo raggiunto ad oggi ci hanno reso resilienti e pronti ad affrontare da protagonisti nuove sfide facendo leva sulla nostra identità - ha commentatoGruppo BCC Iccrea - Quello del gruppo bancario cooperativo si è rivelato un modello di successo che ci ha permesso di erogare alle comunità un grande valore, migliorando il posizionamento competitivo del nostro Gruppo e valorizzando l'autonomia, il localismo e la prossimità delle nostre BCC"."Con il piano 2023-2025 intendiamo, evolvere l'offerta per soddisfare al meglio le esigenze della clientela ed eccellere per solidità patrimoniale e finanziaria garantendo stabilità di lungo termine", ha aggiunto.La marginalità verrà sospinta dalla crescita costante dei ricavi da servizi, anche grazie agli investimenti previsti in arco piano, e dal ritorno a condizioni "normali" dei tassi di interesse. I principali target sui ricavi sono:+3,3% (CAGR 22-25);+3,5% (CAGR 22-25); commissioni nette +3,8% (CAGR 22-25).Previsto un miglioramento delladi circa 30 bps in arco piano che, congiuntamente alle dinamiche delle poste di raccolta e impiego, determinerà una crescita del margine d'interesse di circa 300 milioni di euro nel 2023 (rispetto ai dati pro-forma del 2022) per poi assestarsi intorno ai 3,3 miliardi di euro in arco piano.Lesono previste in crescita fino a circa 1,5 miliardi di euro al 2025, mantenendosi intorno a circa il 30% del margine d’intermediazione. In crescita di circa il 5% annuo le componenti risparmio gestito e relative alla distribuzione di prodotti di terzi. Significativa anche la crescita dei servizi di pagamento (+3,6% CAGR 22-25) e monetica (+4,0% CAGR 22-25).Il Gruppo manterrà elevata l'attenzione sulla qualità del credito, ormai allineata a quella del mercato, grazie alle importanti azioni di de-risking effettuate dalla nascita del gruppo, traguardando i seguenti obiettivi al 2025:lordo al 3,5%; NPL ratio netto all'1,6%;crediti deteriorati al 55,4%.sono attesi in crescita rispetto al 2022 e pari a circa 6 miliardi di euro in arco piano, a cui si contrapporranno azioni di gestione per 6,8 miliardi di euro per assicurare una riduzione delle posizioni non performing lorde di circa 0,8 miliardi di euro (-18,4%) a fine 2025, pur in presenza di impieghi lordi a clientela in crescita di circa 4,9 miliardi di euro (+1,7% CAGR 22-25).Ilmedio annuo nel periodo 2023-2025 si attesterà a circa 77 bps (rispetto ai 49 bps del 2022) con un impatto a conto economico pari a complessivi 2,2 miliardi di euro nel triennio.