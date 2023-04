IdrogeMO, progetto Hera-Snam ottiene 19,5 milioni di euro dalla Regione Emilia-Romagna

Hera

Snam

(Teleborsa) - Ilper la realizzazione di unper lanel comune diha ottenutodi finanziamento da parte della Giunta regionale dell’, stanziato nell’ambito del(PNRR). La realizzazione di questo polo – come prescritto dal bando – avverrà in un’area industriale dismessa, la discarica esaurita di via Caruso a Modena, senza alcun consumo di suolo utile.Nello specifico, l’area ospiterà un parco fotovoltaico dicollegato ad un– un dispositivo progettato per estrarre idrogeno dall’acqua attraverso il processo dell’elettrolisi – che, grazie all’utilizzo dell’energia elettrica fornita dal campo fotovoltaico, arriverà a produrre fino a 400 tonnellate di idrogeno l’anno. Per poter alimentare anche nelle ore notturne l’elettrolizzatore, il polo sarà completato da una batteria per lo stoccaggio dell’energia elettrica. Complessivamente, l’previsto per queste attività ammonta aamministratore delegato del Gruppo Hera ha dichiarato: “Questo primo ma importante passo nello sviluppo della filiera dell’idrogeno green vede il nostro Gruppo porre le basi per diventare un operatore primario del settore. Il progetto dimostra l’impegno di Hera ad accompagnare imprese e comunità nel loro percorso di transizione energetica, generando ricadute positive per ambiente, economia e territorio. Siamo consapevoli che per affrontare l’emergenza del cambiamento climatico e la transizione ecologica è imprescindibile lavorare a livello di ecosistema, mettendo a fattor comune le tante risorse e competenze che il Gruppo Hera e le diverse realtà e soggetti dei territori serviti sono in grado di esprimere”.“IdrogeMO è per Snam il primo progetto di Hydrogen Valley dedicato ad applicazioni industriali ed al trasporto che rappresentano uno dei principali obiettivi della Ue in tema di transizione energetica.” – ha commentatoamministratore delegato di Snam – “Il progetto, a cui apporteremo le nostre competenze nella gestione delle unità di produzione dell’idrogeno, ha trovato il sostegno di una regione fondamentale per le attività produttive del Paese come l’Emilia-Romagna e ci pone al fianco di un partner del territorio come Hera. La spinta alla creazione delle Hydrogen Valleys rappresenta anche un primo passo verso la realizzazione di quei corridoi per il trasporto delle molecole verdi che pongono l’Italia al centro di una delle autostrade dell’idrogeno europee previste dal RePowerEU. L’impegno di Snam per un futuro carbon neutral rappresenta uno dei capisaldi del nostro piano strategico 2022-2026 nel quale abbiamo destinato 1 miliardo di euro per la creazione di una piattaforma dedicata alla decarbonizzazione.”Nella realizzazione del polo produttivo, le due società avranno un ruolo distinto maHera S.p.A. sarà il soggetto capofila,si occuperà della realizzazione dell’impianto fotovoltaico, e Snam si occuperà della realizzazione dell’impianto di produzione dell’idrogeno. Attraverso la realizzazione del progettoil Gruppo Hera e Snam forniranno un contributo concreto alla neutralità carbonica della Regione Emilia-Romagna. Infatti, si prevede che una parte dell’idrogeno prodotto potrà rifornire le aziende del trasporto pubblico locale in possesso di mezzi alimentati con molecole verdi così come parte della produzione potrà essere destinata al comparto industriale locale per la decarbonizzazione dei propri processi.