Intesa Sanpaolo, esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -, in relazione all’esecuzione del programma di acquisto di azioni proprie finalizzato all’annullamento (buyback) avviato il 13 febbraio 2023, ha reso noto che dal 27 al 31 marzo 2023,complessivamente, pari a circa lo 0,55% del capitale sociale, ad un prezzo medio per azione di 2,3135 euro, per un controvalore totale di 241.730.642,05 euro.Al 31 marzo, dall'avvio del programma, Intesa Sanpaolo ha acquistato complessivamente 682.449.176 azioni, pari a circa il 3,59% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 2,4093 euro, per un controvalore totale di 1.644.211.315,05 euro.A Milano, oggi, sostanzialmente invariata la seduta per, che chiude le contrattazioni sui valori della vigilia.