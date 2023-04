Piazza Affari tonica in un'Europa cauta

S&P-500

(Teleborsa) - All'insegna dellail bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari. Cauta la borsa di Wall Street, dove l'segna un -0,09% con gli investitori che attendono importanti dati che saranno pubblicati nei prossimi giorni. L'ottava prevede una serie di dati economici, tra cui il rapporto sull'occupazione di marzo, ma i mercati finanziari statunitensi saranno chiusi per il venerdì Santo che anticipa le festività pasquali.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,089. Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,94%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 6,16%, dopo che l'Opec+ ha deciso a sorpresa di tagliare la produzione, risollevando i timori per l'inflazione.Lopeggiora, toccando i +181 punti base, con un aumento di 5 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,00%.contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,31%,avanza dello 0,54%, e si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,32%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 27.179 punti; sulla stessa linea, lieve aumento per il, che si porta a 29.384 punti.Guadagni frazionali per il(+0,35%); in lieve ribasso il(-0,21%).Tra lea grande capitalizzazione, su di giri(+4,34%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,08%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,02%.avanza del 2,99%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,72%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,82%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,81%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,59%.Tra i(+8,00%),(+3,57%),(+3,42%) e(+3,12%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,42%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,59%.scende dell'1,56%.Calo deciso per, che segna un -1,52%.Tra i dati01:30: PMI manifatturiero (preced. 47,7 punti)01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 3 punti; preced. 7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 51,7 punti; preced. 51,6 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 47,1 punti; preced. 48,5 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 47,3 punti).