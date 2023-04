Promotica, fatturato più che raddoppia a 90 milioni di euro nel 2022

Promotica

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e agenzia loyalty specializzata nella realizzazione di soluzioni marketing per aumentare le vendite, la fidelizzazione e la brand advocacy, ha comunicato che ilha sfiorato i 90 milioni di euro nel 2022, oltre 2 volte il fatturato consolidato 2021 pari a 39,6 milioni di euro.La crescita ha beneficiato delleeffettuate nel corso del biennio 2021-2022 (l'area di consolidamento del 2022 comprende la società Mercati, limitatamente al secondo semestre, e l'intero esercizio di Grani & Partners) e dell'avvio diloyalty, in particolare quelle nei confronti di Coop, Conad e Selex.Nel corso del 2022 la società ha gestito in totale 272 campagne promozionali rispetto alle 249 del 2021, per undi 263.000 euro, e per un totale di premi erogati pari a 15,7 milioni di pezzi. Isono aumentati dai 107 nel 2021 a 129 nel 2022. Promotica si è avvalsa di 150 fornitori, di cui 10 con contratto di esclusiva."I risultati presentati oggi consegnano un quadro dell'azienda in netta crescita nei volumi e nei valori rispetto all'anno precedente e questo è per noi motivo di enorme soddisfazione - ha commentato l'- Il fatturato conseguito è risultato migliore rispetto alle attese ed è frutto in parte dell'integrazione delle acquisizioni effettuate nel corso del biennio 2021-2022 ma significativamente anche della crescita organica".