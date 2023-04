SG Company acquista quota di minoranza in Kampaay

SG Company

(Teleborsa) -, società attiva nel settore Entertainment&Communication e quotata su Euronext Growth Milan, ha sottoscritto unpertramite un investimento complessivo fino ad un massimo di 3 milioni di euro, da realizzarsi in una prima tranche da 1 milione e una seconda tranche da 2 milioni, interamente in aumento di capitale.Kampaay, fondata a fine 2019 e con sede a Milano, è unache si occupa della progettazione di eventi aziendali attraverso l'utilizzo di un'apposita piattaforma tecnologica proprietaria. Il fatturato al 31 dicembre 2022 risulta pari a 3,6 milioni di euro. Kampaay è ad oggi attiva in Italia e in Svezia, e rappresenta pertanto una via privilegiata per l'espansione internazionale di SG Company, si legge in una nota.Oltre all'investimento di 3 milioni di euro da parte di SG Company, parteciperanno all'per ulteriori 3 milioni di euro altri investitori. È prevista inoltre lain equity per un valore massimo di 1,3 milioni di euro. Di conseguenza, la valorizzazione post-money della società a seguito delle suddette operazioni risulterebbe pari a circa 22 milioni di euro e la quota detenuta da SG Company, in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale, risulterebbe compresa fra circa 12% e 13%.In termini di governance, il CEO di SG Companydi Kampaay, già composto dai quattro soci fondatori e da due rappresentanti dei due fondi azionisti di riferimento.