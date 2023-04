Wall Street a due velocità

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con ilche avanza a 33.510 punti, proseguendo la serie positiva iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, incolore l', che continua la seduta a 4.105 punti, sui livelli della vigilia. In rosso il(-1,03%); senza direzione l'(-0,1%), dopo che il taglio a sorpresa della produzione da parte dell'Opec+ ha fatto impennare i prezzi del petrolio e rinnovato i timori di inflazione, complicando ulteriormente il lavoro per le banche centrali.Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+4,63%),(+0,92%) e(+0,41%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-1,52%),(-0,90%) e(-0,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,38%),(+4,25%),(+2,47%) e(+2,41%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,28%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,12%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,81%.Tra i(+6,29%),(+3,47%),(+2,96%) e(+2,62%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,75%.Scende, con un ribasso del 4,32%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,49%.Tra i datisui mercati statunitensi:15:45: PMI manifatturiero (atteso 49,3 punti; preced. 47,3 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 47,5 punti; preced. 47,7 punti)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,6%)14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 242K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -68,3 Mld $).