A2A, presentate liste per rinnovo CdA e Collegio sindacale

A2A

(Teleborsa) -, con riferimento all’Assemblea degli azionisti convocata per i giorni 28 e 29 aprile 2023, comunica che sono state depositate le seguenti tre liste di candidati per il CdA ed il Collegio sindacale.Per il rinovo del Consiglio di Amministrazione, il Comune di Brescia ed il Comune di Milano hanno candidato: Marco Emilio AngeloPatuano ( Presidenza); Giovanni Comboni (Vice-Presidenza); Renato Mazzoncini (Amministratore Delegato); Maria Grazia Speranza; Maria Elisa D’Amico; Fabio Lavini; Roberto Tasca; Elisabetta Cristiana Bombana; Elisabetta Pistis; Nicla Picchi; Mario Gualtiero Francesco Motta; Piergiuseppe Caldana; Simona Perissinotto.Azienda Energetica Municipale, COGEME – Servizi Pubblici Locali, Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - FondazioneENPAM hanno candidato: Maurizio Tira; Barbara Zanardi; Riccardo Pietrabissa; Donatella Catapano.Un gruppo di società di gestione del risparmio ed investitori istituzionali ha candidato: Vincenzo Cariello; Alessandro Zunino; Susanna Dorigoni; Francesco Fraulo.Per i l rinnovo del Collegio Sindacale, il Comune di Brescia ed il Comune di Milano hanno candidato in qualità di Sindaci effettivi MaurizioDallocchio e Chiara Segala e Sindaco supplente Patrizia Lucia Maria Riva.Azienda Energetica Municipale, COGEME – Servizi Pubblici Locali, Inarcassa – Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri - FondazioneENPAM hanno candidato quale Sindaco effettivo Franca Brusco e Sindaco supplente Francesca Parente.