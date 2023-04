Autogrill, CdA giudica congrua offerta Dufry e corrispettivi in azioni e denaro

Autogrill,

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diriunitosi in data odierna, ha approvato il comunicato dell’Emittente, contenente lacon corrispettivo alternativo in denaro,sulla totalità delle azioni dell’Emittente con la sola esclusione delle azioni già detenute dall’offerente e delle azioni proprie della Società.Il CdA inoltre si esprime sulla, pari aper ciascuna azione Autogrill che sarà portata in adesione o a, nel caso in cui l’azionista Autogrill scelga di ricevere un importo in denaro.Ai fini delle proprie valutazioni, il Consiglio di Amministrazione ha, tra l’altro, preso visione e tenuto conto del parere rilasciato in data 4 aprile 2023 dagli amministratori indipendenti, a cui è stata allegata la fairness opinion rilasciata da Rothschild & Co. Italia in qualità di advisor finanziario nominato dagli stessi amministratori indipendenti e della fairness opinion rilasciata Lazard in qualità di advisor finanziario nominato dal Consiglio di Amministrazione .All’esito della riunione, il, anche sulla base del contenuto della Fairness Opinion e del Parere degli Amministratori Indipendenti,ha ritenuto,da un punto di vista finanziario,