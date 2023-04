Comer Industries avvia processo trasferimento su listino Euronext Milan

Comer Industries

(Teleborsa) - Il Consiglio di amministrazione di, quotata al segmento Euronext Growth Milan, dedicato alle PMI, ha approvato ilche si rivolge alle imprese di media e grande capitalizzazione.(c.d. translisting) dal sistema multilaterale di negoziazione Euronext Growth Milan a Euronext Milan, che sarà sottoposto all’approvazione della prossima, è finalizzata adella Società sui mercati finanziari e ad attirare un maggior interesse da parte degli investitori istituzionali, con conseguente beneficio in termini di liquidità del titolo. Allo stesso tempo, il passaggio sul mercato regolamentato permetterà unadel Gruppo, del suo brand e del suo posizionamento competitivo.La quotazione delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan è subordinata all’ottenimento dell’approvazione assembleare, al completamento degli adempimenti formali e sostanziali richiesti dalle Autorità ed alle necessarie autorizzazioni da parte delle stesse.L’Assemblea degli Azionisti sarà chiamata in seduta straordinaria ad approvare un- con efficacia sospensivamente condizionata all’inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie della Società su Euronext Milan - conforme alle disposizioni applicabili alle società quotate su mercati regolamentati e con la best practice di mercato. Il nuovo testo dello statuto sociale prevede, tra l’altro, l’introduzione delle azioni a voto maggiorato.Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di sottoporre all’approvazione dell’la proposta di attribuzione di unadi euro e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di assunzione della deliberazione, al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di disporre in futuro di uno strumento flessibile anche a supporto del percorso di crescita del Gruppo.