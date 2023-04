Eligo, nel 2022 ricavi a 2,06 milioni

Eligo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio chiusi al 31 dicembre 2022 che evidenzianopari a Euro 2,06 milioni, generati principalmente dalla capogruppo Eligo, grazie alle vendite realizzate attraverso il marketplace proprietario; il Valore della Produzione è pari a Euro 2,11 milioni.L’ EBITDA è negativo per Euro 0,36 milioni. I costi che hanno maggiormente impattato sul risultato - spiega la società - sono stati i costi per servizi, pari a Euro 1,52 milioni, riconducibili a costi per pubblicità e marketing e i costi per acquisto di merci e materie prime, pari a Euro 0,46 milioni, relativi ad acquisto di prodotti e di materia prima per la produzione di merci destinate alla vendita.Dopo ammortamenti e svalutazioni per circa Euro 0,52 milioni da attribuirsi alla fase di investimento della società, l’si attesta ad un valore negativo pari a Euro 0,89 milioni. Il valore maggiore è registrato dagli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali, pari a Euro 0,39 milioni, conseguenti agli investimenti realizzati nell’esercizio con riguardo, in particolare, agli sviluppi del software proprietario, nonché all’operazione di quotazione.Il Gruppo Eligo chiude l’esercizio 2022 con unnegativo (perdita) pari a Euro 0,94 milioni, dopo oneri finanziari pari a Euro 27 migliaia e svalutazioni di partecipazioni per Euro 8 migliaia.L’si attesta ad Euro 0,23 milioni, con disponibilità liquide pari a Euro 0,56 milioni. Si segnala che tale voce comprende anche Euro 0,21 milioni di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti inerenti l’aumento di capitale eseguito ai fini della quotazione, i quali sono stati versati in data 2 gennaio 2023.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all’Assemblea degli azionisti di riportare a nuovo la perdita di esercizio pari a Euro 977.474.