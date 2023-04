Friuli Venezia Giulia, Fedriga confermato presidente di Regione con il 64,2% dei voti

(Teleborsa) - Con tutte le 1.360 sezioni scrutinate il governatore leghistaè stato rieletto alla presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia con 314.826 voti, pari al 64,24% del totale dei votanti. Il candidato del centrosinistramsi è fermato al 28,37%, la candidata no vaxha ottenuto il 4,66% e il candidato del Terzo poloil 2,73%. L'al voto è stata del 45%."Mi prendo qualche giorno di pausa, e finiti questi, avrò l'incontro con le forze politiche, esattamente come è successo la scorsa volta, e avendo ascoltato tutti costruirò la nuova squadra di governo della Regione", ha dichiarato Fedriga, alla conferenza stampa in Consiglio regionale, una volta accertata la sua riconferma. Anche la questione sulle dimissioni dalsarà un tema discusso con le forze della maggioranza. "A monte non c'è nulla – ha spiegato –, gli assessori non saranno pesati rispetto ai voti a prescindere, ma rispetto alle specifiche competenze, perché abbiamo visto in questi cinque anni che una giunta forte è a vantaggio di tutte le forze della maggioranza e soprattutto della comunità che si rappresenta".Il presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il candidato del Partito democratico e del Movimento 5 stelle, Massimo Moretuzzo, si sono incontrati ine si sono stretti la mano. Moretuzzo già alle cinque del pomeriggio di ieri, dopo le prime proiezioni, aveva chiamato Fedriga per congratularsi per la vittoria.Si votava anche per ildiche sarà deciso altra due settimane. Il candidato del centrodestra,non ha superato infatti il 50% dei voti che gli avrebbe assicurato l'elezione diretta. Si è fermato al 46,4% dei voti, con Alberto Felice De Toni (centrosinistra-Terzo polo) al 39,5%, Ivano Marchiol (M5s-civiche) al 9,25%, e Stefano Salmè (Liberi elettori) il 4,7%.