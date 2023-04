Germania, stabile a febbraio surplus bilancia commerciale

(Teleborsa) - Stabile l'andamento deltedesco a febbraio.Lachiude con un avanzo corretto dagli effetti del calendario pari a 16 miliardi di euro come nel mese di gennaio e contro le stime degli analisti che erano per un avanzo in aumento di 17 miliardi.Secondo i dati pubblicati dall', lesono aumentate del 4% su base mensile, come a gennaio, e rispetto al +1,6% atteso dal mercato. Le importazioni hanno registrato un incremento del 4,6% (stesso valore a gennaio) e contro il +1% del consensus.