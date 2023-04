Inflazione, BCE: le aspettative dei consumatori la vedono ancora in calo nei prossimi mesi

(Teleborsa) - Il tasso mediano dipercepita nei 12 mesi precedenti è ulteriormente diminuito all'8,7% nel febbraio 2023 rispetto al 9,5% di gennaio. Anche per quel che riguarda le aspettative per i prossimi 12 mesi, l'inflazione ha proseguito il sentiero di discesa nel sentiment dei consumatori, passando dal 4,9% di gennaio al 4,6% di febbraio. Sono alcune delle indicazioni contenute in una nota dellapubblicata oggi relative al periodico sondaggio sulledeidi sei paesi dell'area dell'euro: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia e Paesi Bassi..In calo anche le aspettative di inflazione a tre anni che sono scese dal 2,5% al ??2,4%. "Le aspettative di inflazione sono rimaste ben al di sotto del tasso di inflazione percepito in passato, in particolare su undiL'sulle aspettative di inflazione nei prossimi 12 mesi è rimasta invariata, rimanendo sostanzialmente in linea con i livelli elevati osservati da marzo 2022. Le percezioni e le aspettative di inflazione erano strettamente allineate tra i gruppi di reddito, ma gli intervistati più(età 18-34) hanno continuato a segnalare percezioni di inflazione inferiori e aspettative rispetto agli intervistati più(55-70 anni)", si legge nella nota.Per quel che riguarda invece il, i consumatori si aspettano che cresca dell'1,2% nei prossimi 12 mesi, in calo rispetto all'1,3% di gennaio. "Il piccolo calo riflette le minori aspettative dei consumatori nelle famiglie cono inferiori alla mediana – ha spiegato la BCE –. La percezione della crescita dellanei 12 mesi precedenti è salita al 6,6%, dal 6,3% di gennaio. Le aspettative di crescita della spesa nominale nei prossimi 12 mesi sono leggermente aumentate al 3,9%, dal 3,8% di gennaio. Questo leggero aumento è stato guidato principalmente dagli intervistati più anziani (età 55-70)".Pur indicando ancora una contrazione, le aspettative diper i prossimi 12 mesi hanno continuato ad aumentare, a -0,9% dal -1,2% di gennaio 2023. In linea con le aspettative più elevate per la crescita economica, le aspettative per l'aumento delnei prossimi 12 mesi è sceso all'11,5%, rispetto all'11,6% di gennaio. I consumatori hanno continuato ad aspettarsi che il futuro tasso di disoccupazione fosse superiore al tasso di disoccupazione attuale percepito (11,1%). Il quintile di reddito più basso ha riportato i più alti tassi di disoccupazione attesi e percepiti.Infine, i consumatori si aspettano che la crescita del prezzo della loronei prossimi 12 mesi salga leggermente al 2,6%, rispetto al 2,5% di gennaio. "Questo aumento riflette principalmente le maggiori aspettative degli intervistati di età inferiore ai 55 anni, mentre gli intervistati più anziani si aspettavano un'ulteriore decelerazione nella crescita del prezzo della loro casa", ha spiegato la BCE nella nota. Le aspettative suideia 12 mesi sono leggermente aumentate al 5,0%, superando di 1,7 punti percentuali le attese registrate all'inizio del 2022. Allo stesso tempo, l'accesso al credito percepito nei 12 mesi precedenti e le aspettative di accesso al credito negli ultimi 12 mesi i prossimi 12 mesi entrambi leggermente migliorati rispetto a gennaio.