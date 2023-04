Intermonte acquista azioni proprie e conclude il programma

Intermonte

Intermonte Partners

(Teleborsa) -, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver, tra il 27 e il 31 marzo 2023, complessivamenteal prezzo medio unitario di 2,68507 euro, per unpari aDall’inizio dello share buy-back plan al 31 marzo, data di, Intermonte ha acquistato 100.721 azioni proprie (pari allo 0,28% del proprio capitale sociale), per un controvalore complessivo di 260.844,16 euro.Al 31 marzo, a seguito degli acquisti effettuati, considerando le azioni già in portafoglio e le azioni assegnate ai dipendenti tra il 27 e il 31 marzo, l'investment bank indipendente detiene 4.326.390 azioni proprie, pari all'11,95% del proprio capitale sociale.A Piazza Affari, oggi, rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile del 2,19% sui valori precedenti.