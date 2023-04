L'Oreal compra australiana Aesop, deal da 2,5 miliardi

L'Oreal

(Teleborsa) -rileva Aesop, il marchio cosmetico di lusso che fa capo alla brasiliana Natura & Co, per 2,5 miliardi di dollari."Con una struttura finanziaria rafforzata,, in particolare il nostro piano di investimenti in America latina", affermaAesop ha attualmente 400 punti vendita tra Americhe, Europa, Australia, Nuova Zelanda e Asia e lo scorso anno ha generato ricavi per 537 milioni di dollari.Sulla piazza di Parigi il titolo l'tratta con un modesto progresso dell'1,45%.Il movimento del, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 418,2 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 415,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 420,6.