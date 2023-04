La Finlandia entra nella Nato, Stoltenberg: oggi è una giornata storica

(Teleborsa) - "Oggi è una giornata storica, perché tra poche ore accoglieremo lacome trentunesimo membro della nostra Alleanza. Questo renderà la Finlandia più sicura e lapiù forte". Così il segretario generale della Nato,al suo arrivo alla ministeriale Esteri al quartier generale dell'Alleanza atlantica a Bruxelles. Secondo Stoltenberg, "lae lasi stanno avvicinando sempre di più l'una all'altra, lavorano insieme, e questo rende le cose difficili. Per questo abbiamo bisogno dei nostri partner nell'Indo-Pacifico". Il segretario generale della Nato ha osservato che "lanon è una questione regionale, ma globale" e "la guerra inlo dimostra con tutte le sue ramificazioni".All'11 e il 12 luglio "mi aspetto che gli Alleati troveranno l'accordo sudipiù ambiziosi, considerando il 2% del Pil non come un tetto di spesa ma come una base minima che dobbiamo spendere per la nostra sicurezza in un mondo più pericoloso", ha aggiunto. "Basta guardare allaper capire quanto la Finlandia siaper la sicurezza della regione baltica", ha sottolineato Stoltenberg, indicando che "da oggi l'articolo 5 del Trattato della Nato", che assicura la difesa di ogni Alleato in caso di attacco da parte di un altro Stato, sarà applicato anche ad Helsinki, che così otterrà "una garanzia di sicurezza di ferro".Immediata intanto la replica delil cui portavocecitato dalla Tass, ha affermato che l'ingresso della Finlandia nella Nato costringe la Russia ad adottare "contromisure" per garantire la propria sicurezza. Nel promettere contromisure per garantire la sicurezza russa, il portavoce del Cremlino ha sottolineato che l'ingresso della Finlandia nella Nato rappresenta unaponendo "unaalla sicurezza della Russia". Mosca, assicura Peskov, seguirà con attenzione i movimenti di armi e infrastrutture militari sul territorio finlandese e annuncerà la sua risposta "a tempo debito", ha aggiunto.