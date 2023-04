Lavoro minorile, nuova indagine Save the Children: in Italia un minore su 15 ha avuto esperienza di lavoro

(Teleborsa) - Una nuova indagine nazionale condottaha stimato che in Italiatra i 7 e i 15 anni – pari al 6,8%, quasi un minore su 15 – abbiano già avutoE il 27,8% dei 14-15enni (58mila adolescenti) che dichiarano di aver avuto un'esperienza di lavoro, ha svolto lavori dannosi per i percorsi scolastici e per il benessere psicofisico. Lo studio è stato diffuso oggi alla presenza anche della ministra del Lavoro e delle Politiche sociali,Sono quindi ancora molti i ragazzi e ragazze coinvolti in attività lavorative prima dell'(16 anni): tra i 14-15enni, uno su 5 lavora o ha lavorato e, tra questi ultimi, più di uno su 10 ha iniziato a lavorare a 11 anni o prima. La relazione ha mostrato anche la relazione tra lavoro e giustizia minorile, mettendo in luce un forte legame tratroppo precoci e coinvolgimento nelQuasi il 40% dei minori e giovani adulti presi in carico dai Servizi della Giustizia Minorile - più di uno su tre - ha lavorato prima dell'età legale consentita. Tra questi, più di un minore su 10 ha iniziato a lavorare all'età di 11 anni o prima e più del 60% ha svolto attività lavorative dannose per loe ilsettori prevalentemente interessati dal fenomeno del lavoro minorile sono la(25,9%) e lanei negozi e attività commerciali (16,2%), seguiti dalle attività in(9,1%), in(7,8%), dallecon continuità di fratelli, sorelle o parenti (7,3%). Ma emergono anche nuove forme di(5,7%), come la realizzazione di contenuti per social o videogiochi, o ancora il reselling di sneakers, smartphone e pods per sigarette elettroniche. Nel periodo in cui lavorano, più della metà degli intervistati lo fa tutti i giorni o qualche volta a settimana e circa 1 su 2 lavora più di 4 ore al giorno.