Mercati, Di Noia: serve authority europea senza distinzione obsoleta tra banche e assicurazioni

(Teleborsa) - ", anche perché abbiamo - ad esempio nell'evoluzione dell'industria delle Borse - dei sistemi sempre più federali: rispetto a 20 anni fa, abbiamo oggi due grandi sistemi come Euronext e Nasdaq Europe, e poi la Borsa tedesca e la borsa spagnola (che peraltro fa parte della Borsa svizzera). Con mercati sempre più integrati - e in generale non solo le Borse ma con flussi di investimento verso l'obiettivo della Capital Market Union, imprese che possano accedere a mercati esteri, investitori che possono andare su mercati esteri - direi che è". Lo ha dette a Teleborsa, direttore della Direzione per gli affari finanziari e delle imprese dell'OCSE, a margine dell'evento "Il mercato italiano dei capitali: quale futuro?" presso l'Università Bocconi."Io sono convinto che non sia ora il momento, è troppo presto per avere un'autorità di vigilanza solo centrale in qualche punto di Europa, perché la prossimità al mercato è veramente un valore. Allo stesso tempo,", ha aggiunto."Quindi io penso che, come è stato il modello della vigilanza bancaria europea dell'SSM - purtroppo creata solo a seguito di una grande crisi - forse sarebbe- ha spiegato - Quindi nei casi di emittenti importanti, di intermediari importanti, di asset manager importanti, con ricadute cross-border o sistemiche di componenti dell'industria delle Borse (penso al post trading) forse è il caso di avere un qualche ruolo maggiore da parte di un'autorità europea, sia essa l'ESMA o una nuova autorità europea, forse".Secondo Di Noia, in passato anche commissario CONSOB, "quello che è importante è che questa integrazione dei mercati non è ovviamente solo nell'Unione Europea - peraltro una UE post- Brexit - ma in Europa e a livello internazionale. Quindi".L'esperto ha spiegato che "un ruolo importante lo sta giocando il Financial stability board ma anche l'OCSE - con i suoi principi e i suoi standard - ha in corso la redazione e approvazione dei G20/OECD Principles of Corporate Governance, che riguardano non solo la corporate governance delle imprese, ma anche il quadro istituzionale delle autorità di vigilanza, ma anche quelli recentemente approvati a Bali - i G20/OECD High-Level Principles on Financial Consumer Protection, quindi di protezione dei risparmiatori. Ci vuole un quadro che sempre più progressivamente cali anche dall'alto, proprio perché".