Mercati europei positivi aspettano Wall Street

(Teleborsa) -con gli investitori che si interrogano sul futuro dell'economia e sulle future mosse di Fed e BCE, dopo la decisione a sorpresa dell’Opec+ di tagliare la produzione di petrolio. La riduzione entrerà in vigore da maggio.Intanto sale l'attesa per il rapporto sul mercato del lavoro di marzo negli USA che sarà pubblicato venerdì prossimo, anche se quel giorno i mercati saranno per la maggior parte chiusi per le festività pasquali.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,091. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,19%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,13%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +182 punti base, mostrando un aumento di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,09%.ben comprata, che segna un forte rialzo dello 0,90%, sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,03%; giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,62%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,42%, proseguendo la serie positiva iniziata il 27 del mese scorso; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.511 punti.di Piazza Affari,avanza del 3,26%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,89% grazie ad un upgrade di Morgan Stanley.Denaro su, che registra un rialzo del 2,10%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,88%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,53%),(+3,38%),(+2,51%) e(+2,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,79%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,03%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,62%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,37%.Tra lepiù importanti:08:00: Bilancia commerciale (atteso 17 Mld Euro; preced. 16 Mld Euro)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 13,3%; preced. 15,1%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -2,8%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,6%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 1%).