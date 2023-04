Mercati europei positivi, Milano inclusa

FTSE MIB

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il, con gli investitori che si interrogano sul futuro dell'economia e sulle future mosse di Fed e BCE, dopo la decisione a sorpresa dell’Opec+ di tagliare la produzione di petrolio. La riduzione entrerà in vigore da maggio.Intanto sale l'attesa per ilche sarà pubblicato venerdì prossimo, anche se quel giorno i mercati saranno per la maggior parte chiusi per le festività pasquali.Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,11%. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,39%.Aumenta di poco lo, che si porta a +182 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,07%.performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,57%, piatta, che tiene la parità; resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,31%. Piazza Affari continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,23%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.457 punti.Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 2,31% promossa con upgrade da Morgan Stanley.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,74%.Buona performance per, che cresce dell'1,73%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,71%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,78%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,13%),(+3,19%),(+2,08%) e(+1,60%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,80%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,25%.Sottotonoche mostra una limatura dell'1,02%.Tra i dati08:00: Bilancia commerciale (atteso 17 Mld Euro; preced. 16 Mld Euro)11:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 13,3%; preced. 15%)11:00: Prezzi produzione, mensile (atteso -0,3%; preced. -2,8%)16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,6%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,4%; preced. 1%).