Mundys, approvata relazione integrata 2022. Mangoni primo Ad della nuova realtà

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di(ex Atlantia), riunitosi oggi sotto la presidenza di Giampiero Massolo, ha esaminato e approvato la, che include il progetto di bilancio di esercizio ed il bilancio consolidato di Mundys, nonché la dichiarazione consolidata di carattere non finanziario 2022."La nascita di Mundys - sottolinea una nota - è il frutto di un, a cui ha fatto seguito la conclusione dell’promossa da Edizione e Blackstone in collaborazione con Fondazione CRT, nel segno di una. Il rinnovato assetto azionario, insieme a un nuovo management, sono i cardini su cui si basa la nuova realtà industriale di Mundys, le cui linee guida di sviluppo guardano all’e alla conquista del primato globale sul fronte della gestione infrastrutturale e dei servizi di mobilità integrata e sostenibile".La nuova era nascein qualità di primodella nuova realtàIl Consiglio di Amministrazione, preso atto delle dimissioni del Consigliere Andrea Pezzangora, ha dunque convocatoanche per integrare il Consiglio di Amministrazione e nominare Mangoni Ad, accanto al Presidente Giampiero Massolo ed al Vice Presidente Alessandro Benetton. Il nuovo manager vanta una grande esperienza sul fronte sia industriale, che finanziario, avendo lavorato per oltre 25 anni ai massimi livelli in diversi settori infrastrutturali, dall’energia alle infrastrutture di trasporto, dalla gestione idrica alle telecomunicazioni, maturando un’ampia esperienza internazionale.Quanto al, la performance del Gruppo in termini di ricavi (7,4 miliardi), EBITDA (4,5 miliardi) e- al netto del contributo di ASPI ceduta a maggio 2022 - registra un significativo miglioramento rispetto al 2021 beneficiando del recupero del traffico nel comparto autostradale (+8% rispetto al 2021) e di quello aeroportuale (+119% rispetto al 2021). Ilnetto risulta pari a 19,7 miliardi di eurodi euro prevalentemente per gli incassi dalle cessioni di ASPI e Hochtief.chiude il 2022 con undi euro, considerato anche l’effetto della plusvalenza netta sulla(2,8 miliardi di euro), in aumento di 1,7 miliardi di euro sul 2021 che includeva la plusvalenza per la cessione del 49% di Telepass (1,0 miliardi di euro). Le partecipazioni si riducono di 5,4 miliardi di euro per le cessioni di ASPI (5,3 miliardi di euro) e Hochtief (0,8 miliardi di euro) parzialmente compensate dall’acquisizione di Yunex (0,7 miliardi di euro). Il patrimonio netto chiude a 13,6 miliardi di euro, in aumento di 2 miliardi di euro.Quanto alla, oi principali indicatori di performance, a perimetro costante, fanno registrare nel 2022del piano di sostenibilità 2021-2023. In particolare, migliorano gli indicatoridiper le emissioni di scope 1 e 2, anche a fronte di una sostenuta ripresa del traffico che ha comportato maggiori consumi energetici.con quasi il 30% di popolazione femminile nel management del Gruppo. Sono sostanzialmente stabili gli indicatori inerenti alla, mentre sono in incremento ledi scope 3 rispetto al 2021, principalmente a causa dell’effetto dei lavori di costruzione e di manutenzione straordinaria in ambito autostradale e dell’incremento dei passeggeri in ambito aeroportuale.Tali risultati si riflettono anche nelAA nella valutazione di MSCI; rating di Moody’s ESG al massimo livello “Advanced”; valutazione di Sustainalytics del rischio ESG a livello “Trascurabile”; riconoscimento del livello di “Leadership” da parte di Carbon Disclosure Project, con rating A-, che attesta la solidità della strategia di transizione climatica del Gruppo.