Newlat Food, comunicazione su acquisto e vendita azioni proprie

Newlat Food,

Newlat Food

(Teleborsa) -nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie deliberata dall'Assemblea degli azionisti del 28 aprile 2022, ha comunicato che dall'1 al 31 marzo 2023, haordinarie al prezzo unitario medio di 4,87 euro per uncomplessivo dihaordinarie al prezzo medio di 5,07 euro, per unpari aA seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 4.788.892 azioni proprie pari al 10,91% del capitale sociale ed al 6,97% in termini di diritto di voto.Nel frattempo, in Borsa, allunga il passo rispetto alla seduta precedente, portandosi a 5,19 euro.