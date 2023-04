Piazza Affari chiude debole. Europa incerta sconta impennata greggio

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre appaiono contrastati gli altri Listini europei, che scontano l'andamento incerto di Wall Street ed alcuni dati macro USA deludenti. A pesare concorre anche l'impennata del petrolio, dopo il taglio della produzione Opec e sulle attese per le prossime mosse della Fed.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,095. Sessione euforica per l', che mostra un balzo dell'1,96%. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,20%.Aumenta di poco lo, che si porta a +183 punti base, con un lieve rialzo di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,05%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,14%, giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,50%, e poco mosso, che mostra un -0,01%.Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,56%, arrestando la serie di sei rialzi consecutivi, avviata il 27 del mese scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità il, che retrocede a 29.223 punti.Leggermente negativo il(-0,46%); come pure, in lieve ribasso il(-0,29%).Tra lea grande capitalizzazione, denaro su, che registra un rialzo del 3,54%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso del 2,56%.Buona performance per, che cresce dell'1,62%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,57%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,48%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,78%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.Tra i(+7,24%),(+2,76%),(+2,63%) e(+2,43%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna -3,65%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,21%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,75%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,52%.