PNRR, Bonomi: " Il 90% dei progetti erano già esistenti. Importanti le riforme"

(Teleborsa) - "Il Pnrr avrebbe dovuto portare l'Italia a una serie di riforme in un'ottica di coprogrammazione con i corpi intermedi dello Stato", ma "così non è successo: il 90% dei progetti erano già esistenti". È quanto ha sottolineato ilintervenuto all'inaugurazione di "Pavia capitale della cultura d'impresa 2023". Sull'attuazione del Piano il leader degli industriali si è detto "ottimista, ma – ha aggiunto – come imprenditore guardo i dati. E se sono importanti i 209 miliardi, circa il 28% del totale europeo, la parte importante del Pnrr erano le riforme che ci devono consentire di fare quello Stato moderno e inclusivo che tutti vogliamo"."Oggi – ha sottolineato– è impensabile competere con Usa o Cina in una dimensione nazionale. Siamo un continente trasformatore, quindi è essenziale stare insieme: abbiamo bisogno di più Europa con una visione, non come somma di interessi. L'impresa non è il problema ma la soluzione ed è un asset strategico: l'Europa per anni ha visto l'impresa come un problema. Siamo molto contenti di sentire il presidente del Consiglio che non vuole disturbare chi fa impresa e che il lavoro non si crea per decreto. Ma chi più dell'imprenditore sa di cosa hanno bisogno le imprese? E quindi ogni tanto qualche suggerimento andrebbe colto. L'industria italiana ha dimostrato di essere forte e molto competitiva, di saper stare sui mercati internazionali ed è un asset strategico del Paese".Commentando la gestione dei tassi di interesse da parte della Bce ilha affermato che "non si può andare sempre con la visione tedesca, capisco – ha detto – che hanno avuto problemi con l'inflazione e si ricordano di quando erano con le carriole: va bene contenere l'inflazione, ma attenzione che a combattere l'inflazione non si vada in recessione. Dobbiamo stare molto attenti".