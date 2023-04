PNRR, Governo: nessuna rinuncia ai fondi ma rimoduliamo il Piano

(Teleborsa) - Il governo non rinuncia ai fondi delma spinge per unadel piano. È questa la posizione dell'esecutivo che ha così risposto alle dichiarazione del presidente del gruppo della Lega alla Camera,che aveva proposto di rinunciare a parte dei fondi a prestito stanziati da Bruxelles. "Stiamo lavorando per rimodulare il piano" ma l'idea di "rinunciare a parte deinon è sul tavolo, riporta RaNews24 citando fonti governative che hanno aggiunto che il sta lavorando "per risolvere le criticità". Il Piano va "rimodulato", eliminando iche non possono essere portati a termine entro il 2026 ma "lo spazio che si libera" sarà utilizzato "su altri progetti per i quali i finanziamenti possono essere spesi entro giugno 2026", hanno aggiunto."Anche se alcuni punti del Pnrr devono essere rivisti, sempre attraverso l'interlocuzione e l'accordo con la Commissione Ue, non c'è assolutamente alcun rischio di perdere le risorse. Questo è un Governo forte e che in Europa ha grande credibilità", ha dichiarato la presidente dei senatori di Forza Italia,durante la sua visita al Vinitaly.Immediata la reazione delle opposizioni. Il– attraverso i suoi canali social – ha chiesto di chiarire la vicenda in Parlamento: “spostare i fondi, chiedere rinvii, cambiare i progetti: sul PNRR nel governo meloni e nella maggioranza è caos totale. Basta scaricabarile, basta ritardi: il ministro Fitto venga subito in parlamento a spiegare cosa sta succedendo”. "Mi aspetterei da chi governa una chiara priorità verso la realizzazione degli interventi, non la loro rinuncia – ha dichiarato invececapogruppo diViva alla Camera dei Deputati –. Una follia immaginare di perdere un'occasione unica e storica come quella dei fondi stanziati col PNRR. Dal primo giorno, direttamente alla Premier, abbiamo manifestato la nostra disponibilità e collaborazione su un tema che interessa l'intero Paese. Spero la si chiuda presto con dichiarazioni che oscillano tra l'irresponsabilità e la follia".Duro anche il Movimento 5 Stelle. "In queste ore stiamo assistendo all'ennesima spaccatura all'interno del Governo e la cosa che più preoccupa è che sta avvenendo su un tema cruciale per il nostro Paese, ovvero il PNRR – hanno dichiarato in unale deputate e i deputati del MoVimento in commissione Politiche Ue di–. Le parole surreali pronunciate dal leghista Riccardo Molinari sulla possibilità di rinunciare a una parte deidel Pnrr sono state in parte smentite da Palazzo Chigi generando caos e confusione. Chi dobbiamo ascoltare, la Lega o Fratelli d'Italia? Parliamo, tra l'altro, di soldi ottenuti con estrema fatica in Europa dadopo un lungo braccio di ferro con i Paesi Frugali, e che rappresentano un'occasione unica per il rilancio dell'Italia e per modernizzare e digitalizzare finalmente il nostro Paese. E di fronte a questa sfida di mettere a terra il PNRR, cosa fa il governo? Quello che tra l'altro in campagna elettorale si era detto pronto, ipotizza persino di perdereper manifesta incapacità di realizzare i progetti. Noi siamo disposti, per il bene del Paese, a collaborare con governo per la messa a terra del PNRR ma ci dicano veramente cosa hanno in mente!".