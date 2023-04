Positiva la borsa di Tokyo, miste le piazze cinesi

Tokyo,

(Teleborsa) - Finale positivo per la borsa dimalgrado la chiusura mista degli indici azionari statunitensi, sostenuta dall'accelerazione delle quotazioni petrolifere, dopo la decisione a sorpresa dell’Opec+ di tagliare la produzione di greggio. Si muovono a due velocità le piazze cinesi sulla scia della debole performance dei titoli tecnologici.L'indice giapponesemostra un guadagno frazionale dello 0,29%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia.Negativo(-1,11%); poco sopra la parità(+0,4%).Chiusa per festività la piazza di; in moderato rialzo(+0,21%).Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,22%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,12%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%.Il rendimento dell'è pari 0,39%, mentre il rendimento delscambia 2,86%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:02:45: PMI servizi Caixin (preced. 55 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,4%; preced. 2,7%)01:50: Partite correnti (preced. 1.977 Mld ¥)03:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 1%)03:30: Prezzi produzione, annuale (preced. -1,4%).