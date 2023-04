Ristorazione, spesa in recupero ma ancora sotto livelli pre-pandemia

(Teleborsa) -: la spesa delle famiglie nel 2022 ha recuperato a, anche se resta del 4% al di sotto dei livelli pre-pandemia. Un trend dettato dalla ripresa del turismo internazionale, cui corrisponde anche un recupero deldi euro (+18% rispetto all’anno precedente).E il quadro che emerge dal, presentato oggi a Roma, che dipinge lo stato di salute del settore e le sfide che lo attendono. L’evento è stato anche l’occasione per lanciare la Giornata della Ristorazione italiana, promossa da FIPE-Confcommercio, che si svolgerà il prossimo 28 aprile in tutta Italia.Il 2022 è statoper il settore della ristorazione, una fase in cui alcuni trend accelerati dalla pandemia si sono consolidati e hanno influito sulle modalità didei clienti:fuori casa sono, ad esempio, lasciando il campo alle. Per un ristorante su tre e per il 38% dei bar la performance economica è comunque migliorata.A fine 2022 il settore contava, di questecioè hanno avviato l’attività nel corso dell’anno, mentre sono quasiquelle che hannoin corso d'anno, con un saldo negativo di oltre 10.600 unità. Fra le cause che hanno spinto le chiusure i costi delle materie prime e dell’energia (+200%), che hanno fortemente eroso i margini operativi, anche perché si rileva anche una certa difficoltà delle imprese nel gestire la fase di aggiustamento dei listini. Il 28,2% delle imprese (22,2% intera economia) è gestito dae il 12,3% (8,7% intera economia) da, mentre gli imprenditori stranieri che oggi gestiscono un ristorante o un bar sono oltre 50mila.Sul fronte, si registra un. Nello specifico, le oltre 165mila aziende con almeno un dipendente hanno impiegato una media di, solo 3.700 in meno del 2019, ma vi sono margini di miglioramento sul fronte contratti e assunzioni di donne e giovani.. Gli analisti di FIPE-Confcommercio, infatti,del comparto compresa, confermata anche dal sentiment degli addetti ai lavori: il 70% dei ristoranti pensa di mantenere gli obiettivi conseguiti nel 2022, con 1 ristoratore su 4 che ritiene addirittura di superarli. C’è in pratica un clima positivo sulle prospettive del settore.sul futuro, sebbene riconoscano che sia necessario far fronte ai cambiamenti imposti dall’emergenza pandemica.