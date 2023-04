Serra (Algebris): essenziale aumentare i multipli per attirare aziende in Borsa

(Teleborsa) - ". Mentre in Inghilterra gli imprenditori investono nelle aziende del paese, qua sono tutti esterofili, ovvero prendono i soldi e li investono all'estero. Quindi siamo molto banco-centrici anche perchè i soldi finiscono sull'S&P 500". Lo ha affermato, fondatore e amministratore delegato di Algebris, all'evento "Il mercato italiano dei capitali: quale futuro?" presso l'Università Bocconi.Secondo Serra, ". Perché le grandi aziende non si vogliono quotare in Italia? Barilla, per fare un esempio, si dovrebbe quotare a un multiplo molto più basso dei concorrenti e quindi sceglie di non farlo".L'AD di Algebris ha poi sostenuto che molteitaliane, che trattano spesso con un forte sconto rispetto ai peer europei, ma garantiscono negli anni grandi risultati. "Il FTSE MIB è composto in grande parte da aziende con partecipazioni statali, con performance non sempre brillanti, mentrein pochi anni", ha evidenziato.