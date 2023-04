SIT annuncia riorganizzazione: unità Ventilation si unisce a Heating

SIT

(Teleborsa) -, multinazionale quotata al segmento Euronext Milan, annuncia unacheè composta ora da: Heating & Ventilation, Smart Gas Metering, Water Metering."L'obiettivo di questa evoluzione organizzativa è duplice: da un lato, puntare sulla capacità di innestarci in nuovi segmenti di mercato ed essere proattivi verso le esigenze dei clienti, con particolare attenzione all'innovazione tecnologica di prodotto e alla transizione energetica. Dall’altro, riconoscere le peculiarità dei diversi mercati che serviamo e focalizzarci sulla gestione delle singole business unit con competenza e continuità, garantendo una maggiore velocità di risposta al mercato", commenta, AD e Presidente di SIT.con l’obiettivo di sviluppare e fornire soluzioni per il continuo miglioramento dell'efficienza degli apparecchi di riscaldamento a gas, ibridi, a biometano e a idrogeno, nonché soluzioni per la ventilazione e la qualità dell’aria negli spazi indoor.della business unit Heating & Ventilation è stato posto, responsabile del coordinamento delle vendite, della catena di fornitura, delle tecnologie industriali, della qualità e delle operations degli stabilimenti del gruppo, che ha maturato una lunga esperienza in Whirlpool e poi in Ariston Thermo.Con il nuovo assetto organizzativo,: la Business Unitha come mission la progettazione e realizzazione di contatori gas per impianti residenziali e industriali e sarà guidata da, già Chief Operation Officer del gruppo SIT dal 2018; la Business Unit, ha come obiettivo la progettazione, produzione e commercializzazione di soluzioni di misurazione dei consumi idrici con tecnologia sia tradizionale che smart e resterà affidata a Gianpaolo Anselmi a capo dell'unità da fine 2020.A supporto trasversale delle tre Business Unit, con l’obiettivo di coordinare ed integrare lo sviluppo strategico del prodotto e del mercato, sia internamente che per vie esterne, il Chief Product Officer, in SIT dal 2018.