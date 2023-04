Sostravel sigla accordo con Eden Viaggi per espansione brand "AmareKenya"

Sostravel.com

(Teleborsa) -, società arriva nel settore dei viaggi, nell’ambito della propria strategia sviluppo internazionale, rende noto che il, situato a Watamu,, di cui Sostravel ha la commercializzazione in esclusiva per tre anniattraverso la collaborazione con il brandQuesto importantesi inserisce nellaed in particolare nella crescita del, che opera attraverso il Jumbo Resort in esclusiva mondiale nella distribuzione digitale ed in esclusiva italiana per la distribuzione off-line.Situato in una delle più belle spiagge di sabbia bianca della costa Kenyota, il resort è dotato di 92 camere arredate in stile locale, direttamente sul mare, offrendo un’esperienza “all-inclusive” quattro stelle. Secondo l’accordo le 30 camere saranno messe in dotazione aEden Viaggi fino a Dicembre 2023, con la possibilita’ di estensione al 2024.