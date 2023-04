Tassi fermi in Australia, pausa dopo 10 rialzi consecutivi

(Teleborsa) - Dopo dieci mesi consecutivi di rialzi, la banca centrale dell'Australia ha deciso di concedere una pausa ai mutuatari ipotecari nella riunione di politica monetaria odierna. Il governatore, Philip Lowe, non ha tuttavia rassicurato che i tassi non aumentino di nuovo in un prossimo futuro.Ilresta, ora, fermo al 3,6%, livello più alto da maggio 2012."Il board prevede che un'ulteriore inasprimento della politica monetaria possa essere necessario per assicurare che l'inflazione sia riportata al nostro obiettivo" - ha dichiarato Lowe nella conferenza stampa dopo la riunione. "La decisione di mantenere fermi i tassi di interesse darà più tempo al board per vagliare lo stato e le prospettive dell'economia, in un contesto di considerevole incertezza", ha aggiunto.