Testa (Borsa Italiana): Italia è un paese su cui investire e dove venire a quotarsi

Euronext

(Teleborsa) - ", sono andati a riprendersi il Libro Verde e stanno mettendo a terra quelle che sono state le raccomandazioni che hanno trovato un largo consenso. Lato nostro, quando possibile, abbiamo già fatto degli interventi sul regolamento, proprio per snellire il processo di quotazione in Borsa, stessa cosa che ha fatto la CONSOB". Lo ha detto a Teleborsa, a margine dell'evento "Il mercato italiano dei capitali: quale futuro?" presso l'Università Bocconi."A mio avviso, con il messaggio che ha dato il viceministro Freni - ovvero che bisogna essere positivi, guardare avanti anche se non si ha tutto subito, però essere consapevoli che ci saranno degli interventi ripetuti anche nel futuro - direi di dare un messaggio forte agli imprenditori e agli investitori:", ha aggiunto.Testa ha affermato che "il fenomeno del listing, delisting o dual listing è un fenomeno che non riguarda solo l'Europa, che non riguarda solo l'Italia. C'è un ecosistema che vede le piccole entrare, consolidarsi e uscire per via di interventi di private equity - che rendono il mercato molto energico e danno quindi la possibilità agli investitori anche di fare degli investimenti oculati"."Dal punto di vista di, siamo a una settimana di distanza da quando siamo passati come mercati di Borsa sullae vediamo unaa raggiungere un network di più di 2.000 investitori, che ovviamente non hanno più quindi bisogno di andare sul singolo paese e connettersi separatamente, ma possono avere accesso unico", ha spiegato.