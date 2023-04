Trawell positiva, mercato premia bilancio e revisione piano al 2027

Trawell Co

(Teleborsa) - Si muove in rialzo il titoloche sta mettendo a segno un modesto profit a +1,14%, grazie ai dati preconsuntivi 2022 e al piano 2023-2027.Nello scorso esercizio. i ricavi sono saliti del 33% a 26 milioni di euro, l'EBITDA a 6,8 milioni da 2,3, l'EBIT a 1,8 milioni da 1,0, risultato netto stabile a 0,7 milioni a causa di alcune "necessarie svalutazioni dell'avviamento". Indebitamento netto in discesa del 20% rispetto al 2021 per effetto del ripagamento di finanziamenti bancari con i flussi di cassa prodotti dalla gestione.Il CdA ha migliorato i: per il 2023 i ricavi sono attesi in aumento in media del 27% nel periodo 2023-2027 rispetto al precedente piano; EBITDA: +66% nel 2022 rispetto al valore previsto nel precedente piano, in aumento in media del 37% nel periodo 2023-2027 rispetto al precedente piano; Risultato netto in crescita del 48% nel 2023, in aumento in media del 31% nel periodo2023-2027 rispetto al precedente piano; PFN in netto miglioramento, con saldo positivo previsto già nel 2025 anziché nel 2026Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota chemantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +1,71%, rispetto a +1,18% del).Lo status tecnico di breve periodo dimette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 7,527 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 6,887. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 8,167.