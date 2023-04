Ventoruzzo (ASSOSIM): non vogliamo autorità amica del mercato, ma vicina al mercato

(Teleborsa) - Sul fronte della vigilanza dei mercati, "ci sono, ma nessuno vuole un'autorità amica del mercato. Un'autorità non è amica o nemica di nessuno, ma vicina al mercato sì, e quindi dal punto di vista dello, ovviamente con tutte le cautele e le protezioni del caso, ma anche dal punto di vista dei tempi dei procedimenti, dove non è tanto importante la lunghezza - certo che è importante - ma soprattutto lae queste sono certamente alcune delle azioni che in parte si stanno intraprendendo e che vanno incentivate". Lo ha detto a Teleborsa, presidente di ASSOSIM, a margine dell'evento " Il mercato italiano dei capitali: quale futuro? " presso l'Università Bocconi.Sul fronte delle, "sicuramenteper mantenere il controllo quotandosi", ha detto Ventoruzzo, che è anche professore di diritto commerciale presso l'Università Bocconi."Questi si possono liberalizzare, ovviamente prevedendo delle tutele per le minoranze e per gli stakeholder esterni, ma una parziale liberalizzazione è necessaria, anche perché le azioni a voto multiplodi cui le nostre imprese hanno bisogno per crescere - ha spiegato - L'Olanda e altri paesi hanno regole più liberali e di questo si deve tenere conto. Credo che lo si farà, ovviamente sempre in un quadro che deve restare trasparente e con degli strumenti di tutela quando c'è un abuso, ma".Per aumentare la competitività dell'Italia nei mercati europei, si deve "lavorare insieme a due cose: da un lato armonizzare le regole sempre di più per, ma nel frattempo con realismo - ci possono essere delle peculiarità locali - Ma non si può ignorare che in altri paesi le regole - o almeno le prassi - sono diverse e di questo si deve tenere conto".