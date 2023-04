Wall Street chiude contrastata

Dow Jones

(Teleborsa) - Finale a due velocità a Wall Street, dopo che il taglio a sorpresa della produzione da parte dell'Opec+ ha fatto impennare i prezzi del petrolio e rinnovato i timori di inflazione, complicando ulteriormente il lavoro per le banche centrali. Ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,98%, a 33.601 punti, continuando la scia rialzista evidenziata da quattro guadagni consecutivi, innescata mercoledì scorso; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 4.125 punti. In lieve ribasso il(-0,25%); leggermente positivo l'(+0,46%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+4,91%),(+1,08%) e(+0,65%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-0,91%) e(-0,72%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,57%),(+4,16%),(+2,54%) e(+2,33%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,65%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,79%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,71%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Tra idel Nasdaq 100,(+6,85%),(+3,84%),(+3,64%) e(+3,11%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,12%.Seduta negativa per, che scende del 4,24%.Calo deciso per, che segna un -3,65%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 3,36%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:16:00: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,6%)14:15: Occupati ADP (atteso 205K unità; preced. 242K unità)14:30: Bilancia commerciale (atteso -69 Mld $; preced. -68,3 Mld $)15:45: PMI servizi (atteso 53,8 punti; preced. 50,6 punti)15:45: PMI composito (atteso 53,3 punti; preced. 50,1 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso 92K barili; preced. -7,49 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 77,77K unità).